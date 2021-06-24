Киркоров ответил песней на украинском на внесение в «черный список» Украины

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров ответил Министерству культуры и информационной политики Украины на внесение в «черный список» песней на украинском языке.

Он обратился к украинскому ведомству в Instagram, посмеявшись над тем, что признан угрозой нацбезопасности для Украины, и напомнил, что является народным артистом страны. «Некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде. Единственное — такие недалекие люди не знают и не понимают, что творчество сейчас не запретишь. Музыку не закроешь бумажкой или границей», — сказал он, добавив, что внесением в черный список нужно гордиться и что произошедшее может объяснить ненавистью к России.

Киркоров подчеркнул, что в его доме и дальше будут звучать украинские песни и гостить друзья из Украины. Кроме того, он исполнил песню «Рідна мати моя» («Песня про рушник») Андрея Малышко и Платона Майбороды.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает и считает Россию «страной-агрессором». Впервые украинский минкульт опубликовал «черный список» деятелей культуры в августе 2015 года. В частности, в него входят Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и др.

Сейчас в черном списке Минкультуры Украины 201 человек.

Ранее Украина внесла в «черный список» фронтмена группы «Земляне».