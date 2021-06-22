В Москве введены новые ограничения на проведение концертов

В Москве с 22 июня введен временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Ограничения действуют для мероприятий, проводимых как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях.

Кроме того, должны быть закрыты фан-зоны и танцполы.

При этом концертным площадкам разрешат работать независимо от числа зрителей, если они будут пускать гостей только по бесковидным QR-кодам.

Также стало известно, что посещать заведения общественного питания в Москве смогут только привитые от коронавируса горожане. Речь идет о тех, кто вакцинировался от COVID-19, переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев. Также соответствующие заведения можно посетить при наличии ПЦР-тестов, действительных в течение трех дней.