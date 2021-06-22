У актера из «Друзей» Тайлера диагностировали рак четвертой стадии

У американского актера Джеймса Майкла Тайлера, известного по роли Гантера в популярном сериале «Друзья», диагностировали рак четвертой стадии. Об этом сообщает издание The Sun.

Как рассказал артист, он борется с онкологией уже три года. Из-за этой болезни он принимал участие в съемках спецэпизода в удаленном формате через Zoom.

Тайлер объяснил, что в 2018 году у него выявили рак простаты. Это произошло очень поздно, когда болезнь уже успела распространиться на другие части тела. Недуг затронул кости и позвоночник, что стало причиной паралича конечностей.

Врачи назначили актеру гормональную терапию, которая в течение первого года работала хорошо.

В ходе пандемии коронавируса его состояние ухудшилось, теперь актер проходит химиотерапию. На фоне ухудшения самочувствия он появился в специальном эпизоде сериала «Друзья» по видеосвязи.

Тайлер рассказал о своих проблемах со здоровьем для того чтобы мотивировать людей на прохождение регулярных медицинских обследований. В течение 10 сезонов «Друзей» он снимался в роли менеджера центральной кофейни, в которой главные герои шоу проводили много времени.