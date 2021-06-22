Представитель МакSим рассказала о состоянии введенной в кому исполнительницы

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) сейчас находится в медикаментозном сне, при этом прогнозы по ее состоянию положительные. Об этом заявила пиар-менеджер артистки Яна Богушевская в эфире телеканала «Россия-24».

«На данный момент она действительно находится в медикаментозном сне, но прогнозы положительные», — уточнила она.

Богушевская пояснила, что когда медики вводили исполнительницу в состояние искусственной комы, у МакSим не было плохого самочувствия или полуобморочного состояния.

По словам представителя, она общалась с певицей за час до введения в данное состояние. МакSим была достаточно позитивно настроена, уточнила Богушевская.

Других подробностей о самочувствии певицы Богушевская пока не приводит.

Марину Абросимову доставили в больницу несколько дней назад после выступления в Казани. Почувствовав простудные симптомы, МакSим сделала тест на COVID-19, он был отрицательным. В результате исполнительница отыграла концерт с температурой 39. Следующий тест, третий за несколько дней, коронавирусной инфекции также не показал.

В больнице врачи обнаружили у певицы поражение легких 40%. Ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее стали известны подробности о ходе лечения погруженной в кому певицы МакSим.