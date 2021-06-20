Ушел из жизни известный тележурналист Анатолий Лысенко

Умер советский и российский тележурналист Анатолий Лысенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Общественного телевидения России (ОТР).

Он скончался на 85-м году жизни.

«Анатолий Григорьевич умер после продолжительной болезни», — рассказали в пресс-службе.

Лысенко родился 14 апреля 1937 года в украинской Виннице, спустя пять дней его семья переехала в Москву. Он окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. На телевидение впервые попал в студенческие годы. С 1968 года начал работать в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения.

В 1987 году Лысенко руководил телепрограммой «Взгляд», а позже предложил создать телеигру «Поле Чудес».

С 1990 по 1996 год занимал должность директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией. В последние годы он руководил телеканалом ОТР и преподавал в Высшей школе экономики.

Лысенко — лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Среди его наград — орден «Дружбы», орден «За заслуги перед отечеством», премия Союза журналистов России, премия ТЭФИ «За личный вклад в развитие телевидения».