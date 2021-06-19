Два отца-гея появились в новом эпизоде «Улицы Сезам»
Два отца-гея появились в новом выпуске детской телепередачи «Улица Сезам» под названием «День семьи», пишет британская газета Metro.
Режиссер Алан Мураока, который играет в шоу владельца магазина Хупера, оценил вышедший эпизод, заявив, что «Улица Сезам» всегда была «гостеприимным местом для разнообразия и инклюзивности».
«Я так рад представить брата Нины Дэйва, его мужа Фрэнка и их дочь Мию на нашей солнечной улице», — отметил он.
По словам Мураоки, он счастлив, что эту «особенную семью» добавили в шоу.
Ранее сценарист этого детского шоу Марк Сальцман заявил, что созданные им некогда персонажи «Улицы Сезам» Влас и Еник (Берт и Эрни в оригинальной версии) являются гомосексуальной парой.
До этого в этой детской телепередаче появилась героиня по имени Карли из семьи наркоманов.