Актер Игорь Костолевский госпитализирован с пневмонией и дыхательной недостаточностью, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что 72-летний народный артист России почувствовал себя плохо дома, после чего ему вызвали скорую помощь. Врачи подозревают у артиста коронавирусную инфекцию.

В России за последние сутки выявили 17 262 случая коронавируса, общее число заражений составило 5 281 309. При этом в Москве за прошедшие сутки выявили 9 056 случаев коронавируса, что стало рекордом за все время пандемии.

Ранее директор певицы Максим Маргарита Соколова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о состоянии артистки, госпитализированной с пневмонией. По словам Соколовой, у Марины Максимовой (настоящее имя артистки) может быть коронавирусная инфекция, несмотря на отрицательный тест на ковид.