«Блестящие» почтили память Жанны Фриске в годовщину ее смерти

Экс-коллеги покойной певицы Жанны Фриске по группе «Блестящие» почтили память артистки в 6-ю годовщину ее смерти.

Ольга Орлова опубликовала у себя в Instagram пост с фотографией, на которой запечатлена с подругой, а также показала несколько архивных снимков с Фриске в разделе Stories. Вместо подписи к посту Орлова использовала несколько эмодзи в виде разбитого сердца.

Анна Семенович также опубликовала портрет Жанны Фриске в Instagram. «Жанна...» — кратко подписала кадр она, сопроводив пост хэштегами #ангел и #помним. «В наших сердцах», — написал в комментариях поп-исполнитель Денис Клявер.

Бывший супруг Фриске Дмитрий Шепелев, недавно ставший отцом во второй раз, на своей странице посвящать Жанне Фриске посты не стал.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года после долгой борьбы с раковым заболеванием. У нее остался сын от брака с Шепелевым Платон.