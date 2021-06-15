«Дикая Мята» объявила список антиковидных мер на фестивале

Организаторы фестиваля «Дикая Мята» опубликовали официальное заявление, в котором рассказали об антиковидных мерах, которые будут предприняты на мероприятии.

Организаторы отметили, что сейчас в Тульском регионе эпидемиологическая ситуация спокойная. Известно, что будет ограничена продажа билетов — их будет продано только 12 500. Для вакцинированных меломанов будет возможность приобрести билеты сверх квоты и по специальной цене.

На территории фестиваля обязательно будет ношение масок. «Готовьте красивые маски. Конечно, мы также завезли их на фестиваль, но маски — это требование, которые диктует нам время», — предупреждают организаторы.

Всем зрителям за сутки до фестиваля нужно будет сдать ПЦР-тест на коронавирус. Браслеты будут выдаваться только при предъявлении отрицательного результата тестирования. ПЦР-тест не потребуется тем, у кого уже есть сертификат о прививке. Его нужно будет взять его с собой и предъявить на входе.

Фестиваль «Дикая Мята» состоится 18-20 июня 2021 в селе Бунырево Тульской области. В лайн-апе заявлены «КИНО», Mgzavrebi, Гарик Сукачев, Манижа, Green Grey, The Hatters, «АукцЫон», Tequilajazzz, Алена Швец, Shortparis, Tesla Boy, «АИГЕЛ», ZOLOTO, «Аффинаж», «кис-кис», IDIOT и др.

Ранее сообщалось, что рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год из-за роста заболеваемости коронавирусом.