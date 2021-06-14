Канье Уэст отписался в Twitter от Ким Кардашьян

Американский рэпер Канье Уэст отписался в Twitter от его бывшей супруги, звезды реалити-шоу Ким Кардашьян.

По данным BuzzFeed, это произошло на фоне слухов о его романе с супермоделью Ириной Шейк.

Также Уэст перестал читать твиты, которые публикуют члены семьи Кардашьян.

При этом рэпер продолжил быть подписан на бывшую жену в Instagram.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст отметил свой 44-й день рождения с Ириной Шейк во Франции. Позже пара вместе вернулась в США. Частный самолет, на борту которого они находились, приземлился 9 июня в аэропорту Тетерборо в Нью-Джерси.

Сами знаменитости пока никак не высказывались о своей связи. Ранее Шейк неоднократно участвовала в проектах Уэста. В 2010 году она снялась в видеоклипе на его песню Power, после чего не раз представляла одежду модного бренда музыканта на европейских неделях моды.

В феврале этого года Кардашьян подала на развод с Уэстом после семи лет брака. Сообщалось, что звезда реалити-шоу намерена добиваться совместной юридической и физической опеки над их четырьмя детьми.