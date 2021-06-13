Волочкова сдает квартиру за 500 тысяч рублей

Российская танцовщица Анастасия Волочкова сдает четырехкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Я решила сдавать в аренду мою роскошную квартиру в центре Питера у Русского музея. Добропорядочным людям», — написала Волочкова.

В объявлении, опубликованном на ЦИАН, указана цена аренды — 500 тысяч рублей в месяц, при этом коммунальные платежи не включены.

Сама Волочкова в беседе с «Пятым каналом» призналась, что квартиру покупал ее бывший возлюбленный олигарх Сулейман Керимов в 2002 году.

«Я уже не живу в Петербурге, поэтому мне лучше квартиру сдать в хорошие руки. Ищу людей, которые смогут заплатить за несколько месяцев вперед, сдаю квартиру срок не менее полугода», — добавила танцовщица.

По ее словам, роспись потолков в квартире делили мастера из Эрмитажа.

Ранее стало известно, что Волочкова подала иск о защите чести и достоинства против руководства Большого театра.