Владимир Кузьмин госпитализирован с COVID-19

Музыкант Владимир Кузьмин госпитализирован с новой коронавирусной инфекцией, об этом он сам сообщил на своей странице в Instagram.

«Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно», — рассказал музыкант.

Он также заявил, что чувствует себя нормально, условия в больнице хорошие.

«Гитара со мной», — добавил Кузьмин.

Кроме того, он призвал россиян беречь себя и напомнил, что в Москве наблюдается «очередной пик» заболеваемости COVID-19.

Ранее в больнице с двусторонней пневмонией оказался российский рэпер Александр Тарасов (T-killah). По словам его представителя, у музыканта подозревают коронавирусную инфекцию.