Зюганов попросил Минкультуры «разобраться» с выступлением Бузовой на сцене МХАТ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил «разобраться» с приглашением телеведущей Ольги Бузовой на сцену МХАТа.

Он напомнил, что бывший худрук и директор МХАТ Татьяна Доронина была «гением в своем деле», на сцене театра делали прекрасные произведения.

«Но если Бузову туда «засунули», то я не знаю, куда смотрят и министр культуры, и все остальные», — сказал Зюганов в ходе прямого эфира в Instagram.

По его мнению, подобные вещи иллюстрируют в целом «стиль нынешней власти» и правящей партии, которые, по его мнению, «не любят свою культуру и не понимают, что такое русский дух и русский мир».

«А что касается министерства культуры, я попросил бы их разобраться», — добавил лидер КПРФ.

Ранее нынешний МХАТа Эдуард Бояков пригласил Бузову сыграть в спектакле «Чудесный Грузин». Позже он заявил, что театр на этом «хайпанул».

11 июня на сцене МХАТ им. Горького прошла премьера спектакля «Чудесный грузин», посвященного Иосифу Сталину. Ольга Бузова сыграла в постановке роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает главу правительства СССР.