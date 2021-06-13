Съемки телешоу в США были остановлены из-за вспышки «взрывной диареи»

Телеканал NBC временно приостановил съемки телешоу про аквапарки и бассейны Ultimate Slip 'N Slide из-за вспышки так называемой «взрывной диареи», сообщает Fox News.

Это заболевание поразило съемочную площадку из-за кишечного паразита-лямблии, который вызывает диарейное заболевание при проглатывании.

«Здоровье и безопасность всех на нашей съемочной площадке — наш приоритет номер один, поэтому из излишней осторожности мы приняли решение прекратить производство Ultimate Slip 'N Slide на текущем месте», — заявили представители телешоу.

Создание телешоу происходит на съемочной площадке Сими-Вэлли в Калифорнии, и по предположениям участников съемок, причиной заболевания стала испорченная вода в водоемах, в которые погружаются актеры и статисты. Сторонняя лаборатория подтвердила, что в воде обнаружены лямблии.

Ранее работу над сериалом «Задача трех тел» остановило отравление одного из ключевых участников сделки по продаже прав на экранизацию.