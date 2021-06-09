СК прокомментировал задержание Хованского

Следственный комитет России прокомментировал задержание видеоблогера и рэпера Юрия Хованского, сообщает РИА «Новости».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» в отношении Юрия Хованского 1990 года рождения, являющегося блогером. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — заявили СК.

По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года исполнил и опубликовал в интернете песню, которая, по мнению экспертов СК, содержит признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Кроме того, в песне Хованского замечены признаки угроз и унижения по национальному признаку на фоне оправдания необходимости террористических актов.

Ранее в ЛДПР рассказали о прекращении отношений с задержанным Хованским.