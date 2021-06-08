Киркоров резко ответил команде Лободы на критику своего творчества

Эстрадный певец Филипп Киркоров резко ответил команде исполнительницы Светланы Лободы за критику своего творчества. Он опубликовал соответствующее видеообращение в своем Instagram.

Конфликт между звездами вспыхнул после того, как продюсер Лободы Нателла Крапивина раскритиковала выступление Киркорова и Давы на премии телеканала «Муз-ТВ». Она назвала номер «паноптикумом в чистом виде». По словам продюсера, «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».

Киркоров, в свою очередь, заявил, что «некоторые возомнили, что они уже в космосе». «Сколько пафоса и надменности в этом. Я не упрекаю вас, ведь так легко поверить, что накрученные от ботов мертвые души — это и есть популярность», — сказал артист.

По его словам, в команде Лободы присутствует много агрессии, желчи и яда. Киркоров также назвал Крапивину «человеком двойных стандартов» и заявил, что она «теряет хватку».