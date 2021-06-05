Падение Ивлеевой на красной дорожке попало на видео

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева упала на церемонии вручения музыкальной премии «Муз-ТВ», споткнувшись на каблуках. Об этом сообщила сама девушка в своем Instagram.

Ивлеева, выступавшая на церемонии в качестве ведущей, прибыла на мероприятие в салоне спорткара, установленного на платформу эвакуатора. Так блогерша намеревалась обыграть свои проблемы с автоинспекцией (ранее ее заставали за рулем автомобиля без прав).

Выйдя из машины, девушка не удержала равновесия на высоких каблуках и упала на красную ковровую дорожку на глазах у толпы и журналистов.

Ранее Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы обратился к Анастасии Ивлеевой, уведомив ее об эвакуации ее автомобиля из-за нарушения правил парковки.

В начале апреля Анастасия Ивлеева получила штраф от сотрудников ГИБДД за превышение скорости. В конце 2020 года стало известно, что за три месяца Ивлеева была оштрафована более чем на 164 тыс. руб. из-за нарушений ПДД.