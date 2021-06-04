Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова рассказала о свадьбе

Певица и телеведущая призналась, что собирается выйти замуж за своего избранника.

Экс-солистка поп-группы «Блестящие» рассказала об этом в разделе Stories на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос, планирует ли узаконить отношения с мужчиной. «Да, мы планируем», — кратко ответила она. Подробнее о будущей свадьбе она рассказывать не стала.

О романе Ольги Орловой стало известно в 2019 году, однако имени партнера она не называет. В СМИ предполагают, что ее избранником стал предприниматель по имени Валерий.

Ольге Орловой 43 года. С 1995 по 2000 год певица была солисткой поп-группы «Блестящие». С 25 марта 2017 года ведет реалити-шоу «Дом-2» — сперва на ТНТ, а с 2021 года на телеканале «Ю».

Ранее сообщалось, что 29-летний рэпер Feduk (настоящее имя Федор Инсаров) и 30-летняя предпринимательница Александра Новикова поженились в Москве.