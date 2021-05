Умер исполнитель песни 'Raindrops Keep Fallin' on My Head' Би Джей Томас

Ушел из жизни американский кантри и поп исполнитель Би Джей Томас, сообщает CNN.

Музыкант умер в 78 лет от осложнений, вызванных раком легких.

Впервые Томас стал узнаваем благодаря каверу на песню Хэка Уильямса «I'm So Lonesome I Could Cry». Композиция в его исполнении держалась 13 недель в хит-параде Billboard Hot 100 в 1966 году. Два года спустя он вошел в пятерку самых популярных исполнителей с песней «Hooked on a Feeling», которую написал его друг детства Марк Джеймс.

Слава пришла к музыканту в 1970 году, когда он записал саундтрек «Raindrops Keep Fallin' on my Head» к фильму «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид». В 2014 году этот сингл Би Джей Томаса был принят в Зал славы премии «Грэмми»

За свою творческую карьеру певец получил пять премий «Грэмми», в мире было продано более 70 млн копий его альбомов.