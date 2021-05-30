Кадыров и Любимова снимут фильм о культурных объектах в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров и министр культуры России Ольга Любимова станут соавторами документального фильма о культурных объектах республики. Об этом сама глава Минкульта сообщила в беседе с ТАСС.

По словам Любимовой, в Чечне находятся древнейшие памятники архитектуры, отображенные в живописи, легендах и песнях.

«К сожалению, многие наши соотечественники не подозревают, какие уникальные по красоте и истории места находятся в этом регионе. Поэтому мы вместе с региональными специалистами хотели бы собрать информацию об этих объектах и представить в виде документального фильма», — заявила министр.

Как заявил Кадыров, власти республики стремятся восстановить и сохранить все культурные объекты, расположенные на территории Чечни, часть работ в этом направлении ведется при участии Минкульта.

«Многочисленные древние здания и сооружения, тейповые башни в послевоенные годы находились в разрушенном состоянии. Часть из них мы восстановили, и процесс реконструкции продолжается», — рассказал глава республики.

Ранее Кадыров рассказал о своих музыкальных способностях.