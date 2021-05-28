Мэтью Перри рассказал о сильном беспокойстве во время съемок «Друзей»

Звезда сериала «Друзья» Мэтью Перри, сыгравший Чендлера Бинга, рассказал, что он боролся с переживаниями на съемках перед аудиторией. Об этом сообщает CNN.

51-летний актер рассказал о своем беспокойстве, общаясь с коллегами по ситкому: Дженнифер Энистон, Дэвидом Швиммером, Мэттом Лебланом, Лизой Кудроу и Кортни Кокс во время специального выпуска.

По его словам, у него усиливалось беспокойство, если аудитория положительно не реагировала на его шутки. В такие моменты у него очень сильно проявлялась неуверенность в своем комедийном мастерстве, добавил Перри.

«Мне казалось, что я умру, если они не будут смеяться. И это, конечно, вредно для здоровья.<...> Иногда я произносил реплику, и они не смеялись, а я потел и просто впадал в конвульсии. Если бы я не получил ту реакцию, которую хотел получить, я бы сошел с ума», — отметил он.

Его слова шокировали остальных актеров, так как Лиза Кудроу (Фиби Буффе) сказала, что она никогда прежде не слышала от Перри таких слов.

«Ты не говорил нам об этом. Я не помню, чтобы ты хоть раз об этом упоминал», — подчеркнула она.

Ранее актеры ситкома во время съемок спецэпизода «Друзья: Воссоединение» признались, что больше не воссоединятся на экране.

Премьера спецэпизода состоялась 27 мая. В нем снялись знаменитости — фанаты сериала: Дэвид Бекхэм, Кара Делевинь, Синди Кроуфорд, Джастин Бибер, Леди Гага, Кит Харингтон. Также на экране появляются исполнители второстепенных ролей.