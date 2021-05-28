Петербуржец назвал себя внебрачным сыном Александра Абдулова

Петербуржец Сергей Шиподько заявил, что может являться сыном Александра Абдулова, пишет «СтарХит».

По словам музыканта, его мать Нина в 1972 году познакомилась с Абдуловым в одном из московских ресторанов, а в 1973 году на свет появился сын Сергей. Теперь он утверждает, что Абдулов знал о рождении наследника, но якобы отмахнулся от него.

В студии шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» актриса Елена Проклова заявила, что не верит Сергею. По ее словам, Абдулов очень хотел детей и ухватился бы за возможность иметь сына.

Сергей предложил сделать тест ДНК. «На программу я пришел, так как потерял всех: мама умерла, родственников и друзей мало. Хочу найти близких», — сказал Шиподько.

Тест ДНК сделать нет возможности. Костюм Абдулова, который висел на даче у матери актера, оказался непригодным для экспертизы, а близкие родственники артиста не отвечают на сообщения Шиподько в соцсетях.

Ранее суд отказался признать шестого сына Никаса Сафронова.