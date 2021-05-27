Елена Воробей рассказала о буллинге в школе

В школьные года Елена Воробей боялась, что ее могут избить из-за национальности. В интервью YouTube-каналу «Итан Кид» актриса эстрады призналась, что в детстве не знала своей родословной. Об этом пишет mk.ru.

Все изменил один случай. В школе, где училась будущая артистка, за то, что она еврейка по национальности, рассказала Елена Воробей. Настоящая фамилия Елены — Лебенбаум. Артистка рассказала, что долгое время считала, что относится к немецкой нации. Девочки-соседки, поделилась актриса, сказали ей, что она ошибается и ее отец – еврей. Тогда она испугалась, что и ее может ждать подобная участь. С этого момента Воробей начала изучать историю своей семьи. Оказалось, что большую часть ее родственников убили во время Второй мировой войны.

«Мои знакомые в историческом музее нашли персональные данные на всех моих родных. 20 человек, людей разных возрастов. Всех родственников расстреляли за то, что они — евреи», — сообщила Елена.

Из всей семьи удалось спастись только бабушке будущей артистки. Она в то время подрабатывала нянечкой. Когда началась бомбежка женщина встала перед выбором: возвращаться к семье или спасать детей, бабушка Елены Воробей выбрала последнее.