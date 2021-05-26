В новом альбоме Моргенштерна нашли пропаганду наркотиков

Лига безопасного интернета обнаружила в текстах рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) пропаганду наркотических веществ и направила обращение в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

«Исполнитель Моргенштерн системно занимается пропагандой наркотиков в своем так называемом творчестве. Не исключением стал и новый альбом, в котором в трех треках волонтеры увидели прямую пропаганду и одобрение употребления наркотиков. В связи с этим мы обратились в ГУНК МВД России с просьбой о проведении проверки и привлечении к ответственности индивидуального предпринимателя Моргенштерна», — сказала Мизулина.

Отмечается, что пропаганда наркотиков была обнаружена в трех песнях нового альбома Моргенштерна — «Бебебе», «Ретро рейв» и «Ты ослеп».

Ранее сообщалось, что Зюзинский суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева). В треках рэпера усмотрели признаки пропаганды наркотических средств. Протокол в отношении Моргенштерна составлен по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета).