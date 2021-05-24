Критик Легостаев оценил украинскую инициативу о голосовании на «Евровидении»

Музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев в интервью RT оценил предложение члена профессионального жюри Евровидения от Украины Игоря Кондратюка изменить правила международного песенного конкурса «Евровидение» из-за России.

Он отметил, что музыка должна быть вне политики, однако актуальная повестка все равно влияет на музыку. «Обстановка в последнее время довольно напряженная в международных отношениях, от этого никуда не деться», — сказал Легостаев.

При этом Легостаев считает, что необходимо предоставить организаторам самим возможность решить, как распорядиться правилами конкурса. «И понять, что будет идеально для того, чтобы люди смотрели этот конкурс, участвовали в нем, получали от него удовольствие и по возможности пытались абстрагироваться от «горячих новостей», когда они слушают музыку и смотрят музыкальные фестивали», — сказал критик.

Он также отметил, что пока не было случая, чтобы какая-либо страна лишалась права оценивать конкурентов на «Евровидении». «Мне кажется, если страна участвует в конкурсе, она должна принимать правила игры, которые едины для всех, и не требовать для себя каких-либо преференций», — заключил Легостаев, выразив надежду, что ситуация будет разрешена благоразумно.

Ранее член украинского профессионального жюри конкурса «Евровидение-2021» Игорь Кондратюк предложил скорректировать правила соревнования из-за России. По его словам, организаторы конкурса должны были лишить Украину возможности оценивать номер российской участницы Манижи, а России запретить оценивать украинскую группу.