Женщине грозит 50 лет тюрьмы за кражу шести бутылок вина во время отпуска

LADBible: укравшей 6 бутылок вина британке грозит 50 лет тюрьмы в США
Британка Натали Рэй, мать троих детей из Кента, была задержана в США и обвинена в крупной краже. По данным следствия, женщина вместе с сообщницей похитила шесть бутылок редкого пино нуар из французского винодельческого хозяйства Domaine de la Romanée-Conti, пишет LADBible. Стоимость украденного оценивается более чем в $40 тысяч.

Следствие предполагает, что Рэй, приехавшая в отпуск в США, представилась сотрудникам винного магазина канадской бизнесвумен, после чего ее сообщница тайно вынесла изысканный винтаж. В это время Натали отвлекала работников, требуя встречи с сомелье и утверждая, что ей необходимо проверить систему «климат-контроля» вина. Спустя несколько минут обе подозреваемые покинули помещение, но были задержаны почти сразу.

В окружном суде округа Кларк женщине предъявлены обвинения в крупной краже, сговоре и мошенничестве. По информации СМИ, совокупное наказание по данным статьям может достигать до 50 лет лишения свободы.

Рэй заявляет, что была вынуждена участвовать в преступлении. По ее словам, неназванный знакомый, встретившийся ей во время круиза, похитил ее и заставил выполнить его требования. В Британии соседи женщины утверждают, что подобное поведение «полностью не соответствует ее характеру» и объясняют произошедшее «излишней доверчивостью» британки.

Ранее во Франции воры украли мясо улиток на $132 тысячи.

