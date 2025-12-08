В Европе «вскипели от злости» из-за новой стратегии нацбезопасности США

Новая стратегия национальной безопасности США вызвала ярость у одного из европейских чиновников. Об этом пишет газета Politico.

Чиновник, с которым беседовал автор статьи, «кипел от злости». Причиной стали касающиеся Евросоюза положения обновленной стратегии.

«Тем не менее он согласился с тем, что Трамп слишком могущественен, чтобы страны Европы могли что-либо предпринять, кроме как устроить несколько символических дипломатических протестов», — говорится в публикации.

5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс». Как изменились приоритеты США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Италии призвала Европу обеспечить безопасность собственными силами и не рассчитывать на США.