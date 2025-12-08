В Подмосковье суд арестовал иностранцев по делу о подготовке теракта

Королевский городской суд Московской области отправил на два месяца под стражу троих граждан Узбекистана, которые обвиняются в покушении на теракт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Троим гражданам Узбекистана предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — рассказали в пресс-службе.

27 ноября суд в Астрахани арестовал местного жителя по обвинению в покушении на совершение диверсии и террористического акта. Отмечается, что Александр Дворянчиков был отправлен в СИЗО до 16 декабря. Сторона защиты в ходе заседания просила изменить меру пресечения на домашний арест и подписку о невыезде в виду молодого возраста обвиняемого, а также наличия регистрации в Астраханской области и удовлетворительной характеристики по месту жительства.

В деле фигурируют другие неустановленные лица.

