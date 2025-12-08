На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сотрудница московского спа-салона родила недоношенного ребенка на рабочем месте

112: в Москве сотрудница спа-салона родила на рабочем месте
true
true
true
close
Shutterstock

В одном из столичных спа-салонов у 32-летней сотрудницы начались преждевременные роды во время работы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

32-летняя тайка решила привести себя в порядок, пока ждала клиента. Внезапно у нее начались преждевременные роды. На место были вызваны медики, пока бригада ехала на вызов, женщина родила недоношенного ребенка.

Мать и младенца доставили в перинатальный центр, они находятся под наблюдением медиков.

До этого в Татарстане задержали женщину, которая бросила младенца в подъезде. 55-летняя иностранка объяснила, что младенец является ее внуком, которого родила дома ее 25-летняя дочь. Девушка, зная о беременности, не встала на учет, так как не хотела воспитывать третьего ребенка из-за тяжелого материального положения — семья решила оставить новорожденного в ближайшей больнице. По словам задержанной, она пришла в больницу, но там было много людей, поэтому она оставила ребенка в подъезде ближайшего дома. Возбуждено уголовное дело.

Ранее школьница родила от брата и выбросила младенца в сливной бачок.

