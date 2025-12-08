Во Франции выступили против изъятия активов РФ из частных банков

Франция отказалась изымать замороженные в частных банках республики активы России для предоставления их на кредит для Украины. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что на частные банки распространяются «другие контрактные обязательства», в отличие от бельгийского депозитария Euroclear. Французский чиновник заявил FT, что кредитные организации страны не желают участвовать в дискуссиях» относительно возможности передачи активов РФ Киеву.

В настоящее время на счетах в частных банках Франции хранится около €18 млрд активов России, это второй показатель по Европе. В Бельгии, которая является лидером по хранению российских активов, около €7 млрд находятся на счетах в коммерческих кредитных организациях.

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Гилл в комментарии FT заявил, что перечислять названия банков, в которых хранятся российские активы, не представляется возможным, поскольку «это то же самое, если бы врачи публично обсуждали медицинские записи».

Ранее семь стран ЕС написали письмо фон дер Ляйен и Коште по поводу активов России.