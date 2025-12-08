Milliyet: Европа ищет опору в Турции на фоне успехов России на Украине

Успехи российских военных в зоне боевых действий заставили Европу начать активнее искать опору в Турции для усиления безопасности. Об этом заявил колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Тунджа Бенгин.

«Страх перед Россией усилил понимание в Европе того, что без Анкары невозможно обеспечить полноценную безопасность», — написал колумнист.

В доказательство своих слов Бенгин привел в пример слова генсека НАТО Марка Рютте, который на встрече глав МИД стран альянса назвал украинский конфликт серьезной угрозой и выделил роль Турции в укреплении оборонного потенциала НАТО. Рютте, как напомнил колумнист, заявил, что турецкая оборонная промышленность «существенно усиливает сдерживающий потенциал» НАТО и отметил, что в стране функционирует более 3000 оборонно-промышленных предприятий.

До этого бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен заявил, что «европейцы и НАТО» не будут играть никакой роли в урегулировании конфликта на Украине. По его мнению, до переговоров их не допустят США из-за «безрассудного» поведения. Эксперт отметил, что Соединенные Штаты уже предпринимают шаги, чтобы избавиться от них даже в том, что касается обмена конфиденциальными разведданными.

Ранее была названа единственная в Европе страна, готовая к войне с Россией.