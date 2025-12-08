КДК РФС рассмотрит расистский скандал в матче «Краснодар» — ЦСКА

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил о проведении проверки после обвинений в расизме в адрес полузащитника ЦСКА Родриго Вильягры во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и ЦСКА, передает «Матч ТВ».

«В рапорте отражен инцидент, который произошел в перерыве, а именно в спортивной зоне, где между игроками команд произошел словесный конфликт в конфронтационной манере. Комитет запросил объяснение лиц, участвующих в конфликте», — заявил Григорьянц.

Во время перерыва матча между нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой и защитником ЦСКА Мойзесом произошла словесная перепалка. После игры защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил, что игрок ЦСК Родриго Вильягра допустил расистское высказывание в адрес его партнера по команде.

«Краснодар» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2.

В чемпионате России сыграно 17 туров. В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» лидирует, подопечные Мурада Мусаева набрали 40 очков. На балл меньше имеет расположившийся на второй позиции «Зенит», ушедший на зимнюю паузу с активом в 39 баллов. ЦСКА занимает четвертую строчку, набрав 36 очков.

Ранее глава РПЛ не смог подтвердить проведение зимнего турнира.