Манижа сообщила о запуске проекта о женщинах, чьи записи используются в музыкальном номере

Исполнительница Манижа, которая представляет Россию на «Евровидении-2021», рассказала про запуск интернет- проекта. Он будет посвящен женщинам, чьи записи используются в ее конкурсном номере Russian Woman, говорится в публикации певицы в Instagram.

При выступлении Маниже на фоновом экране подпевают женщины разного возраста. Среди них есть представительницы разных народов страны. В их числе актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

Их видеоролики в финале номера складываются в слова «Russian Woman».

«Здесь вы ближе познакомитесь с теми невероятно красивыми и сильными женщинами, которые поют со мной на сцене «Евровидения», — уточнила в посте Манижа.

Узнать детали можно в отдельном аккаунте Instagram с ником @manizha_russianwoman. На профиль уже подписались более 4 тыс. человек.

Манижа предложила подписчикам выкладывать свои фото и видео с ответом на вопрос: «кто такая русская женщина?».

Финал конкурса музыкального конкурса «Евровидение» пройдет 22 мая арене «Ахой» Роттердаме. Манижа в этот вечер выступит под 5-м номером.

Ранее Манижа опустилась в букмекерском рейтинге после второго полуфинала «Евровидения».