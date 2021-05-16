Встречу с актерами «Майора Грома» в ЦДМ прервали из-за толпы

Встречу с актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор» на основе комиксов в Центральном детском магазине на Лубянке прервали из-за слишком большого количества пришедших, сообщается на официальной странице студии комиксов Bubble в социальной сети «ВКонтакте».

«Внимание всем, кто сейчас стоит в очередь в ЦДМ! К нашему великому сожалению, те, кто сейчас на улице, могут начинать расходиться, потому что площадка нас попросту не выдерживает! <…> Мы недооценили ваше количество, вина на нас, но сейчас речь уже идет просто-напросто о безопасности», — указано в сообщении.

Видеозапись с места проведения встречи публикует Telegram-канал Mash. На кадрах видно, что люди стоят в очереди у входа в ЦДМ, вокруг расположенной в помещении сцены, на которой выступали актеры фильма, также собралась толпа.

В столичном управлении Роспотребнадзора пообещали провести проверку соблюдения противоэпидемических мер на мероприятии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фильм «Майор Гром: Чумной доктор» по серии комиксов «Майор Гром» российской студии комиксов Bubble вышел в прокат в начале апреля этого года. Ранее сообщалось, что фильм приобрела стриминговая платформа Netflix для показа в других странах.