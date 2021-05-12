Манижа высказалась о стрельбе в казанской школе

Российская певица Манижа Сангин (Manizha) на посвященной конкурсу «Евровидение» пресс-конференции высказалась о стрельбе в казанской школе.

Представляющая страну на конкурсе певица поддержала семьи жертв и призвала детей и подростков говорить взрослым о своих проблемах. «Если вас не поддерживают в семье или школе, не прекращайте просить о помощи. Найдите друга, говорите с ним, говорите с людьми. Потому что ваши проблемы важны и вы важны для планеты», — цитирует Манижу Super. Кроме того, артистка высказала поддержку Афганистану, в столице которого несколько дней назад больше 15 девочек погибли в школе от взрыва бомбы. «Это тоже ужасно и неприемлемо», — заключила артистка.

11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 21 человек пострадал. После стрельбы был задержан 19-летний Ильназ Галявиев. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.

Ранее не пострадавшая при стрельбе ученица казанской школы рассказала о трагедии.