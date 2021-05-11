Niletto перенес концерт в Казани после стрельбы в школе

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Поп-исполнитель Niletto перенес концерт в Казани после стрельбы в местной школе, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» его менеджер Ирина Щербинская.

Выступление может состояться летом. «Конечно же, мы отменили концерт и перенесем его, скорее всего, на июнь» — уточнила Щербинская.

Комик Илья Соболев также должен был выступить в Казани на этой неделе. О судьбе своего концерта он пока не знает. «Я-то человек маленький. Это все делают организаторы. Я вообще не знаю, что уместно, а что не уместно. Я думаю, что это все ужасно. Шуток про школу у меня нет, про убийства тоже», — сказал он в разговоре с «Газетой.Ru».

Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате происшествия погибли восемь человек, около 20 получили ранения. Власти Татарстана объявили днем траура 12 мая.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом убийстве после стрельбы в школе в Казани.