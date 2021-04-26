Премию «Оскар» вручают в Лос-Анджелесе

Церемония вручения премии американской киноакадемии «Оскар» проходит в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Церемонию транслирует мультимедийный сервис Okko.

На данный момент объявлены победители в номинациях «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший иностранный фильм» и «Лучший актер второго плана».

Так, статуэту за лучший оригинальный сценарий получил фильм «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman, 2020) режиссера Эмиральд Феннел, за лучший адаптированный сценарий — «Отец» Флориана Зеллера. Лучшим иностранным фильмом признана датская картина «Еще по одной» режиссера Томаса Винтенберга.

Лучшим актером второго плана признан Дэниэл Калуя за роль в фильме «Иуда и Черный Мессия» Шаки Кинга.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии вручения «Оскара».