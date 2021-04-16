Прокурор попросил оставить Тиму Белорусских на свободе

Прокурор попросил суд оставить рэпера Тиму Белорусских на свободе, сообщает Telegram-канал Mash.

Для него попросили наказание в виде ограничения свободы на два года. Для приятеля, который вместе с Белорусских участвовал в закупке наркотиков, попросили два с половиной года.

Ограничение свободы подразумевает, что артист не сможет выходить из дома ночью, будет обязан отмечаться в милиции и не сможет ездить за границу без разрешения — соответственно, проведение его концертов в России окажется под вопросом.

Следствие ранее установило, что ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции был задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено наркотическое вещество гашиш массой 0,4 г, а также наркотическое вещество амфетамин массой 0,03 г. Официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская в беседе с прессой подтверждала, что это был исполнитель Тима Белорусских.

Действия молодого человека квалифицированы по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Белоруссии, подразумевающей незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или государственную границу республики наркотических средств. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа.

Ранее Тима Белорусских рассказал в суде об употреблении наркотиков.