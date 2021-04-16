Тима Белорусских в суде рассказал об употреблении наркотиков с 16 лет

Музыкант Тима Белорусских признался в проходящем 16 апреля суде, что употребляет наркотики с 16 лет, пишет Telegram-канал Mash.

Он утверждает, что употреблял гашиш и кокаин, а в день задержания планировал приобрести кокаин, но ему продали амфетамин. В тот же вечер он приобрел гашиш, после чего музыканта задержали белорусские оперативники.

Следствие ранее установило, что ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции был задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено наркотическое вещество гашиш массой 0,4 г, а также наркотическое вещество амфетамин массой 0,03 г. Официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская в беседе с прессой подтверждала, что это был исполнитель Тима Белорусских.

Действия молодого человека квалифицированы по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Белоруссии, подразумевающей незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или государственную границу республики наркотических средств. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа.

Ранее сообщалось, что у задержанного с наркотиками Тимы Белорусских был сообщник.