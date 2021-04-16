Манижа рассказала о создании песни для «Евровидения»

Певица Манижа в эфире YouTube-шоу Алены Жигаловой объяснила, в чем особенность ее песни Russian Woman.

По словам Манижи, она представила в песне навязанные женщине обществом установки: о весе, семейном статусе, внешности. «Хитовость» музыки она также считает стереотипом.

В создании песни, уточнила Манижа, принимали участие люди разных культур. «Русская женщина очень многогранна, как и вся эта аранжировка. Russian Woman писали совершенно разные по культуре люди и вложили в нее частицу себя. Там есть и балканские биты, есть и русские народные пляски, есть и современный хип-хоп», — цитирует Манижу РИА «Новости».

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18 — 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят. Российская исполнительница выступит на конкурсе 18 мая в первом полуфинале под третьим номером..

Ранее Алла Пугачева оценила песню Манижи для «Евровидения».