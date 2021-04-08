Темнокожая актриса покинула спин-офф «Ведьмака»

Актриса Джоди Тернер-Смит покинула съемки спин-оффа сериала «Ведьмак» — проекта The Witcher: Blood Origin.

Как сообщает Deadline, Тернер-Смит должна была сыграть темнокожую зерриканку Айлу, одну из главных героинь шоу.

Айла — это сильная воительница с божественным голосом, бросившая свою семью и высокий пост ради призвания быть бродячей артисткой. Теперь на ее роль будет выбрана другая актриса.

Отказаться от участия в проекте Тернер-Смит пришлось из-за переноса съемок и возникшего конфликта расписаний.

В 2021 года Джоди Тернер-Смит появится на телеэкране в главной роли в сериале «Анна Болейн», съемки которого уже завершены.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix завершил съемки второго сезона фантастического сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли, сообщает LadBible.