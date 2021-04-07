Опубликован новый трейлер «Круэллы»

Студия Disney опубликовала полноценный второй трейлер «Круэллы» с Эммой Стоун.

В трейлере Эмма Стоун в роли легендарной злодейки водит машину и байк и противостоит псам-далматинцам и их защитникам. Также в приквеле «101 далматинца» снялись Эмма Томпсон, Пол Уолтер Хаузер и Марк Стронг.

Премьера картины в странах, где работает стриминговый сервис Disney+, состоится 28 мая 2021 года. Прокатная премьера «Круэллы» в России состоится 3 июня — на эту дату премьера перенесена с 27 мая.

Ранее сообщалось, что предыдущий трейлер «Круэллы» за первые сутки после публикации набрал 71 млн просмотров на разных платформах. Трейлеру приквела «101 далматинца» удалось обогнать суточные результаты трейлеров «Малефисенты: Владычицы тьмы» (61,7 млн) и «Аладдина» (60,8 млн).

Рекорд суточных просмотров Disney принадлежит трейлеру фильма «Король Лев» — он в 2018 году собрал за сутки 224 млн.