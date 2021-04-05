По случаю десятилетия «Игры престолов» выпустят яйцо «Фаберже» за $2,2 млн

Ювелирная компания «Фаберже» в текущем году выпустит уникальное драгоценное яйцо в честь десятилетия с момента выхода первой серии «Игры престолов». Цена изделия составляет $2,2 млн, сообщает Vаriety.

По информации издания, компания представит изделие, инкрустированное бриллиантами и рубинами. Его дизайн был вдохновлен историей Дейенерис Таргариен.

Разработкой оформления изделия занимались ведущий дизайнер Faberge Ltd Лийса Таллгрен и художница по костюмам «Игры престолов» Мишель Клэптон.

Как сообщает издание со ссылкой на телеканал HBO, по случаю юбилея популярного сериала весь апрель будет отмечаться «Железная годовщина»(The Iron Anniversary).

Отмечается, что на телеканале HBO2 пройдет марафон шоу, а на стриминговом сервисе HBO Max будут показывать интерактивную страницу с информацией об «Игре престолов». На ней появится свыше 150 видео, посвященных проекту, его созданию, а также «пасхалкам» в сериале.

Кроме того, фанатов шоу порадуют линейкой крафтового пива, которую выпустит компания Mikkeller. Также состоится выход лимитированной серии фигурок с героями от Funko Pop.