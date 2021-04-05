Фильм «Годзилла против Конга» снова возглавил российский прокат

Фантастический боевик Адама Вингарда об огромных монстрах «Годзилла против Конга» снова возглавил российский кинопрокат, сообщает портал kinobusiness.com.

Картина об огромной горилле Конге, помогающей ученым бороться с Годзиллой, с 1 по 4 апреля собрала 180,2 млн руб.

На втором месте оказалась экранизация российского комикса «Майор Гром: Чумной доктор» Олега Трофима со 110,3 млн руб., вышедшая в прокат 1 апреля. Главный герой фильма — майор полиции Игорь Гром в исполнении Тихона Жизневского, противостоящий человеку в маске чумного доктора.

Третью строчку занял семейный мультфильм «Райя и последний дракон» с 41,5 млн руб. Анимационная полнометражка рассказывает о юной воительнице, разыскивающей последнего оставшегося в мире дракона.

Премьера «Годзиллы против Конга» состоялась 25 марта. По итогам премьерных прокатных выходных фильм также лидировал в отечественном кинопрокате.