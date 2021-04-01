Девочка спасает мустанга в трейлере мультфильма «Спирит непокорный»

Локализованный трейлер полнометражного мультфильма студии DreamWorks «Спирит непокорный» опубликован на YouTube-канале Universal Pictures Russia.

Главная героиня мультфильма — юная бунтарка Лаки Прескотт, мечтающая сбежать от отца и стать наездницей, как ее мама. Девочка знакомится с диким мустангом Спиритом, однако Спирита похищает ковбой. Лаки должна будет отправиться в опасное путешествие, чтобы спасти друга.

Анимационная картина основана на мультсериале «Спирит: Скачки на свободе», выходящем на Netflix, и является продолжением мультфильма «Спирит: Душа прерий».

Роли в оригинальной дорожке мультфильма Илэйн Боган озвучили актеры Эйса Гонсалес, Изабела Мерсед, Джейк Джилленхол, Джулиана Мур и Уолтер Гоггинс.

Премьера мультфильма в кинотеатрах запланирована на 20 мая.

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