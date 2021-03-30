В анкетах участников «Евровидения» появился пункт о гендере

В анкетах участников международного песенного конкурса «Евровидение» появился пункт о гендерной идентичности, сообщает Escxtra.com.

Исполнители должны будут указывать в анкетах желательные при обращении к ним гендерные или гендерно-нейтральные местоимения. Таким образом организаторы конкурса хотят избежать неверных выводов о гендере участников.

В течение нескольких последующих недель на сайте «Евровидения» будет указан гендер всех исполнителей.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее сообщалось, что якутские швеи передали лоскуток для номера российской певицы Манижи Сангин (Manizha) на «Евровидении».