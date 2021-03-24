Московские театры могут заработать на 75% уже в марте

Ограничения по заполняемости московских театральных залов могут быть смягчены 27 марта, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в департаменте культуры Москвы.

В департаменте уточнили, что уже ждут соответствующего указа мэра. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин в ответ на эти сообщения отметил, что, по его информации, в ближайшее время смягчений ограничений, связанных с распространением коронавируса, не будет.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, в свою очередь, ждет открытия на 75%. «У меня есть информация, что ограничения могут снять не 27 марта — в Международный день театра, а 25 марта — в День работников культуры», — сказал он.

В Роспотребнадзоре заявили, что решение о снятии или ослаблении ограничений будет принимать мэр города Сергей Собянин.

За минувшие сутки в России выявили 8 861 новый случай коронавирусной инфекции. Новые случаи коронавируса были зафиксированы в 85 российских регионах, при этом 12,2% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончался 401 пациент, полностью выздоровели 10 355 человек.