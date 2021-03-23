Подаренная больнице картина Бэнкси ушла с молотка за рекордные $23 млн

Подаренная художником Бэнкси английской больнице картина была продана на аукционе за рекордные для автора $23 млн, пишет ТАСС со ссылкой на результаты онлайн-торгов искусства XX века, которые проводит аукционный дом Christie's.

Черно-белая картина выполнена маслом на холсте и изображает играющего ребенка. В руках мальчик держит фигурку медсестры, напоминающую изображающие супергероев игрушки. Рядом можно увидеть лежащих в корзине Бэтмена и Человека-паука. Картина называется Game changer.

Предварительно работу оценивали в $3,5-4,8 млн. Вырученные на аукционе деньги должны пойти на нужды Национальной службы здравоохранения (NHS).

До Game changer самой дорогой работой Бэнкси была Devolved Parliament. Ее в октябре 2019 года продали за $12 млн.

Ранее сообщалось, что картину Бэнкси сожгли и превратили в цифровой актив.