HBO работает над тремя проектами по мотивам «Игры престолов»

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Кадр из сериала «Игра престолов»  Кадр из сериала «Игра престолов» 
Кадр из сериала «Игра престолов» 
HBO

Телеканал HBO приступил к работе над сразу тремя проектами по мотивам сериала «Игра престолов», передает Deadline со ссылкой на собственный источник.

Все три фильма будут приквелами истории, которую описывал писатель Джордж Мартин в книжной саге «Песнь льда и пламени» и которая легла в основу сериала. Проекты называются «Девять путешествий» («Морской змей»), «Блошиное дно» и «Десять тысяч кораблей».

Первый посвящен моряку Корлису Велариону, этим проектом займется Бруно Хеллер, работавший над сериалами «Рим» и «Готэм». Второй расскажет о трущобах Королевской гавани, третий — о приключениях принцессы Нимерии, которая после поражения во Второй Пряной войне отправляется в путешествие.

Дата премьер проектов пока неизвестна.

Ранее было названо время начала съемок приквела «Игры престолов».