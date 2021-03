Сиквел «Кота в сапогах» получил дату премьеры

Студии Universal и DreamWorks Animation определились с датой премьеры сиквела мультфильма «Кот в сапогах», передает Deadline.

Премьера мультфильма Джоэля Кроуфорда состоится сентября 2022 года.

Продолжение анимационной картины 2011 года получило название «Кот в сапогах: Последнее желание» (Puss in Boots: The Last Wish). Кота в сапогах снова озвучит актер Антонио Бандерас.

По сюжету, Кот в сапогах отправляется на поиски последнего желания, чтобы превратить одну кошачью жизнь в девять. Восемь остальных он успел потерять во время опасных приключений.

«Кот в сапогах» — спин-офф франшизы о зеленом великане Шреке. Оригинальный «Кот в сапогах» собрал в мировом прокате $554 млн.

Ранее сообщалось, что «Душа» стала самым кассовым проектом Disney и Pixar в российском прокате.